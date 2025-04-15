Edebali’nin evi turizme kazandırılmayı bekliyor

Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin yıllarca yaşadığı ve kızı Bala Hatun'u gelin ettiği belirtilen Eskişehir Uludere Mahallesi'ndeki evi turizme kazandırılmayı bekliyor. Yıllarca atıl vaziyette kalan ve 1. Dünya Savaşı'nda Yunan işgaline karşı zarar gelmemesi için çamaşırhane olarak gösterilen ev yıllara meydan okuyor. Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesi her yıl binlerce turisti ağırlarken yıllarca yaşadığı evi, kaderine terk edilmiş halde. Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun'un da gelin çıktığı evin içinden su kanalı da geçiyor. Rivayete göre 1. Dünya Savaşı sırasında köylülerin Yunan işgalinde yıkılmaması için çamaşırhane olarak gösterdiği ve halen içinden suyun aktığı yıkılmaya yüz tutmuş evde 6 ocakbaşı bulunuyor. Uludere sakinlerinden Mehmet Ali Şenova, "Halen o çeşmeden ve evin içinden su akıyor. Restore edilse iyi olur" diye konuştu.