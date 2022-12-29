Haberler Yaşam Haberleri Ederlezi Hikayesi Nedir? Ederlezi Ağıt Mı, Neden Yazıldı ve Hangi Millete Ait?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:20 Son Güncelleme: 29.12.2022 09:20

Ederlezi Hikayesi Nedir? Ederlezi Ağıt Mı, Neden Yazıldı ve Hangi Millete Ait?

Ederlezi hikayesi nedir sorusu, tarihe, geleneksel ve etnik müziklere ilgi duyan kişilerin merak edeceği sorulardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ederlezi ağıt mı konusu ise, günümüzde fazlaca bilinen Ederlezi şarkısı sözleri ile ilişkilendirilerek merak ediliyor. Uygarlık tarihi içerisinde yaşanmış iyi veya kötü tarihi olaylar bulunuyor. Ederlezi sözleri de bu duruma bağlı olarak ilgi çekmekte. Peki ya Ederlezi Hangi milletin? İşte detaylar...

Ederlezi Hikayesi Nedir? Ederlezi Ağıt Mı, Neden Yazıldı ve Hangi Millete Ait?

Son dönemlerde oldukça popüler olan Ederlezi şarkısı ve sözleri, pek çok insan tarafından merak edilmektedir. Bunun yanı sıra ederlezi hangi dilde ve sözlerinin hangi topluma ait olduğu da merak konusudur. Dilerseniz, sözleri gibi herkesin bildiği bestesinin dahi oldukça duygusal ve acıklı olan ederlezi ne demek, birlikte öğrenelim...

Ederlezi Hikayesi Nedir?

Balkan coğrafaysında yaşamakta olan azınlık topluma ait olan Ederlezi, son zamanlarda fazlaca popülerleşmiş olan bir halk şarkısı olarak ifade edilmektedir. Beğenilen bir film olan Çingeneler Zamanı ile bir bakıma özdeşleşmiş olan Ederlezi kelimesinin kökeni ise Romanca'dır. Ederlezi, ismini Balkan coğrafyasından ve dünyada her coğrafyada yaşamakta olan Çingeneler tarafından kutlanmakta olan bahar festivalinden almıştır. Geleneksel açıdan 6 Mayıs tarihinde gündem olan Ederlezi'nin, baharın gelişini temsil ederek belirttiği söylenir. Ederlezi ayrıca Sırbistan ve Bulgaristan lokasyonlarında Aziz George Festivali olarak da bilinmektedir. Ederlezi'nin Balkan coğrafyasında görülmekte olan diğer yazılışları ise; Herdeljez, Erdelezi olarak biliniyor ve ek olarak da Ederlezi'nin; Türkiye'de kutlanmakta olan hıdrellezden türetildiği düşünülüyor.

Ederlezi Ağıt Mı?

Bahar'ın gelişi tüm coğrafyalarda ve tüm toplumlarda sevinç ve mutluluk ile karşılanmaktadır. Ayrıca bu karşılama coşkulu eğlenceler ile kutlanmaktadır. Fakat Boşnaklar baharın gelişini ağıt yakarak kutlayan tek millet olarak karşımıza çıkmaktadır. Boşnaklar bu zaman diliminde yetim kalmış olan kızları için ağıtlar yakmaktadır. Bunun sebebi ise; Ederlezi'nin aslında Bosna'da gerçekleşen soykırımda yaşamını yitirenlerin feryadı olmasıdır. Tarihsel, kültürel, sosyal ve siyasi anlamların tamamını toplu bir biçimde içerisinde barındırmakta olan Ederlezi sözleri, kesinlikle bir ağıt olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ederlezi Neden Yazıldı ve Hangi Millete Ait?

Özgürlüğüne bağlı ve düşkün bir toplum olmasından ötürü, diğer toplumlarda hiçbir zaman kendilerine yer bulamayan, sürekli ötekileştirilen, her daim yoksulluğa mahkum olan çingenelerin; yaşadıkları tüm bu acı ve olumsuz şeylerden artık kurtulmak ümidi ile ve de baharın gelişi kutlamak için Allah'a ettikleri bir yakarış, bir dua olan Ederlezi'nin yazılış amaçlarından en önemlisi; Bosna'da Sırplar tarafından gerçekleştirilen ve 505 Bosnalı Müslüman'ın da yaşamını yitirdiği katliam olarak bilinmektedir. Ederlezi sözleri ise bu korkunç katliamı yaşayan ve çok fazla bedel ödeyerek acı çekmiş olan Boşnaklar'a aittir.

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Ederlezi Hikayesi Nedir? Ederlezi Ağıt Mı, Neden Yazıldı ve Hangi Millete Ait?
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