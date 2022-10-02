Haberler Yaşam Haberleri Edirne İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:46 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:49

Edirne İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Edirne İstanbul arası kaç km soruruna teknolojik imkânlardan istifade ile kolay bir şekilde cevap bulabilirsiniz. Hemen herkesin sahip olduğu akıllı telefonlarla bu sorunun cevabına pratik şekilde ulaşabilirsiniz. Seyahat için farklı alternatifleri kullanabilirsiniz. Özel araçla, otobüsle İstanbul Edirne arası kaç kilometre, Edirne İstanbul arası kaç saat sürer sorularının cevabını merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Edirne İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Edirne İstanbul arası kaç km araştırmasında, yolculuk yapacağınız vasıtaları ve yol durumunu da dikkate almanızda fayda vardır. İki şehir merkezi birbirine komşu olduğundan, yolculuk için özel araç ya da otobüsün kullanılması çok daha mantıklı bir tercihtir. Uçak ya da farklı alternatifler ideal bir seçim olmayacaktır. Araçla, otobüsle İstanbul Edirne arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Edirne İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Edirne İstanbul arası 228 km'dir. Bu mesafede yolculuk yapmak için özel aracınızı tercih edebilirsiniz. İstanbul ile Edirne arasında bulunan otoyolu kullanarak kısa süre içerisinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Söz konusu yolculuk 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında tamamlanacaktır.

Otobüsle Edirne İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Edirne'den İstanbul'a gitmek için otobüs yolculuğunu da tercih edebilirsiniz. Otobüs yolculuğu genellikle 3 saat 20 dakika civarında sürer. Farklı firmaların sefer durumu ve güzergâh bilgileri dikkate alınarak sefer sürelerini inceleyebilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristler Mersin'e “Paramotor” ile gelmiş! Hain saldırıdan yeni detaylar
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?
Son dakika: İBB durdurmuştu bakanlık devraldı! Vizyon farkını gözler önüne seren proje
MOTORİN BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 1 Ekim 2022 Bugün LPG, motorin, mazot benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Resepsiyonda 28 Şubat kafası! Tokat'ta rütbeli askerler Vali Hatipoğlu'nun elini sıkmadı
Faturalar yıldızlara ulaştı! Avrupa’da ekmek lüks oldu
Bakan Soylu: Mersin'deki polisevi saldırısı Amerika merkezli bir eylem
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA