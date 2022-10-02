Edirne İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İstanbul Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Edirne İstanbul arası kaç km araştırmasında, yolculuk yapacağınız vasıtaları ve yol durumunu da dikkate almanızda fayda vardır. İki şehir merkezi birbirine komşu olduğundan, yolculuk için özel araç ya da otobüsün kullanılması çok daha mantıklı bir tercihtir. Uçak ya da farklı alternatifler ideal bir seçim olmayacaktır. Araçla, otobüsle İstanbul Edirne arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Edirne İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Edirne İstanbul arası 228 km'dir. Bu mesafede yolculuk yapmak için özel aracınızı tercih edebilirsiniz. İstanbul ile Edirne arasında bulunan otoyolu kullanarak kısa süre içerisinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Söz konusu yolculuk 2 saat ile 2 saat 30 dakika arasında tamamlanacaktır.

Otobüsle Edirne İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Edirne'den İstanbul'a gitmek için otobüs yolculuğunu da tercih edebilirsiniz. Otobüs yolculuğu genellikle 3 saat 20 dakika civarında sürer. Farklı firmaların sefer durumu ve güzergâh bilgileri dikkate alınarak sefer sürelerini inceleyebilirsiniz.