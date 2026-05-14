Edirne Kapıkule’de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi!

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeği "Bodri" eşliğinde gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük arasına gizlenmiş koliler ve valizler içerisinde gümrüğe beyan edilmeyen çok sayıda kaçak ürün bulundu. Aramalarda 1 milyon 440 bin adet sigara filtresi, 4 bin 800 adet sigara kağıdı, 20 adet pil, 10 bin 5 adet atomizer, 4 bin 34 adet elektronik sigara, 2 bin 690 adet elektronik sigara kartuşu, 20 adet gözlük, 212 bin 541 adet ilaç ve 3 bin adet elektronik sigara podu ele geçirildi.