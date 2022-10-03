Edirne Kars Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Kars Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Edirne Kars arası kaç km sorusunun yanı sıra güzergâhla ilgili de bir kısım araştırmaların yapılması daha doğru olacaktır. Otobüs ve uçak bilet fiyatları da hangi vasıta ile yolculuk yapacağınızın belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Pratik bir araştırma ile optimum seçimi yapabilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Kars Edirne arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA EDİRNE KARS ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Edirne Kars arası 1672 km'dir. Bu denli uzun bir mesafenin özel araçla gidilmesi yorucu olsa da yolculuk süresi 19-20 saati bulacaktır. Verilecek molalar ve izlenecek güzergâh bilgilerine göre seyahat süresi de değişecektir.

OTOBÜSLE EDİRNE KARS ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Edirne Kars yolculuğu için otobüs ile yolculuğu da tercih edebilirsiniz. Firmaların izlediği güzergâh, sefer süresini de belirleyecektir. Genellikle otobüsle bu iki şehir arası 24 saat sürer.

UÇAKLA EDİRNE KARS ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Edirne'den Kars'a direkt uçuş yoktur. Bu nedenle önce İstanbul'a gelip buradan Kars'a uçmanız gerekir. İstanbul Kars arası uçak yolculuğu da 2 saat sürecektir.