Edirne Keşan Arası Kaç Km? Keşan Edirne Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Edirne'nin Keşan ilçesi çevresinde bulunan ormanlık alanlar ve yaylalar, doğa yürüyüşleri ve kampçılık için ideal bir doğal alandır. Tarihi yapıları ve yerel lezzetleri ile de ziyaretçilerin ilgisini çeker. İlçedeki Saros Körfezi, dalış ve su sporları yapanlar için ideal bir lokasyondur. Edirne Keşan arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına yanıt bulmak ise yolculuğun daha kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Edirne Keşan Arası Kaç Km?

Edirne ile Keşan arasındaki uzaklığın ne kadar olduğunu araştıranlar için bu mesafe, yaklaşık olarak 113 kilometredir. Bu yolu özel araçla tamamlamak, çeşitli etkenlere ve kullanılan güzergaha bağlı olarak yaklaşık 1 saat 47 dakikayı bulabilir. Trafikte yaşanan istenmeyen durumlar, yoğunluk ve olumsuz hava şartları gibi faktörlere bağlı olarak, sürenin uzayabileceği de hesaba katılmalıdır. Bunun haricinde, Edirne'den Keşan'a yapılacak olan yolculuk, rahat ve oldukça kısa sürelidir. Seyahat sırasında, yol kenarındaki dinlenme tesislerinde ve duraklarda mola verilerek dinlenebilir. Böylece, yolculuk daha daha keyifli bir hale getirebilir ve Keşan'ın güzellikleri keşfedilebilir.

Edirne Merkezden Keşan'a Nasıl Gidilir?

Edirne ve Keşan arasında ilk defa yolculuk yapacaklar için iki konum arasındaki mesafenin hangi araçla kat edileceği bir merak konusudur. Bunun için aşağıdaki seçeneklere göz gezdirilmelidir:

Edirne'den Keşan'a araba ile gitmek tahmini olarak 1 saat 25 dakikadır ve mesafe yaklaşık 113 km'dir. Bunun için:

Edirne Merkez'den D100 karayoluna çıkılmalı ve Keşan yönüne doğru ilerlenmelidir.

D100 karayolu takip edilerek D550 karayoluna bağlanılmalıdır. Bu yol doğrudan Keşan'a götürecektir.

D550 karayolu takip edilerek Keşan'a ulaşılabilir. Yolculuk tahmini olarak 1 saat 25-30 dakikayı bulacaktır.

Edirne'den Keşan'a otobüs seferleri de yapılmaktadır. Otobüs biletleri, obilet.com veya enuygun.com gibi sitelerden satın alınabilir.