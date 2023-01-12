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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Edirne Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacakbu

Edirne Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacakbu
EDİRNE Valisi H. Kürşat Kırbıyık, bu yıl tamamlanacak Edirne Millet Bahçesi ile vatandaşların Meriç Nehri'nden daha fazla istifade etmesinin sağlanacağını belirtti. Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri kenarı ile İzzet Arseven Kent Ormanı'nda yapılacak Edirne Millet Bahçesi'nin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çalışmanın tamamlanmasıyla hem kentlinin hem de ziyaretçilerin nehirlerden daha fazla istifade etmesinin sağlanacağını vurgulayan Kırbıyık, "Bu ilimiz açısından son derece önemli bir çalışma. Bu nehir yüzyıllardır buradan akıyor ama biz bütün itibarıyla Edirneliler olarak çocuğumuz ve ailemiz ile nehrin kenarında yürüyüş yapalım, dolaşalım diyebileceğimiz bir alana sahip değiliz. Çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu. Projenin bu yıl tamamlanması öngörülüyor. AA

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Edirne Millet Bahçesi bu yıl tamamlanacakbu
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