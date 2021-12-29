Edirne ve Kırklareli’yi sel vurdu! AFAD son durum hakkında bilgi verdi

Edirne ve Kırklareli meydana gelen yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşandı. AFAD yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken Atatürk Mahallesi'nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment Köyü'nde 6 kişi, Uzunköprü İlçesi merkezde ise 11 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiği açıkladı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli genelinde meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandı. Meydana gelen yağışlar sonrası Edirne'de 112 Acil Çağrı Merkezine 130 ihbarın ulaştı. Lüleburgaz ilçesinde ise dere taşması nedeniyle bazı evlerde su baskınları oluştu.
Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı, 1 bot ile müdahale edildi.
Çöpköy'de bir araçta mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye ulaşımı sağlandı. Atatürk Mahallesi'nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment Köyü'nde 6 kişi, Uzunköprü İlçesi merkezde ise 11 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildi.
Ömerbey Köyü'nde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvan iş makineleri ile güvenli bölgelere taşındı.
Yürütülen çalışmalara destek olmak üzere İstanbul ve Bursa AFAD İl Müdürlüklerinden de arama kurtarma personeli (toplam 2 ekip) sevk edildi.
Kırklareli'de AFAD eşgüdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor.
Yağışların etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eşgüdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülüyor.
Kırklareli Lüleburgaz'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinden geçen Lüleburgaz deresi taştı. Evlerinde mahsur kalanlar yardım istedi. Mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Evlerinden dün akşamdan bu yana tahliye edilen 50 kişi ilçedeki otellere yerleştirildi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.