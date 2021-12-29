Edirne ve Kırklareli’yi sel vurdu! AFAD son durum hakkında bilgi verdi

Kırklareli Lüleburgaz'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Yıldırım ve Yılmaz mahallelerinden geçen Lüleburgaz deresi taştı. Evlerinde mahsur kalanlar yardım istedi. Mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı. Evlerinden dün akşamdan bu yana tahliye edilen 50 kişi ilçedeki otellere yerleştirildi. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ile Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de tahliye çalışmalarını takip etti.