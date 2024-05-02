Edirne’de 19 kilo kaçak altın yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri ve gümrük muhafaza ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan bir TIR'ı şüphe üzerine durdurdu.

Almanya'dan oto yedek parçası yüklü TIR'da yapılan detaylı aramada araca gizlenmiş şekilde 23 külçe, 22 halinde bilezik olmak üzere piyasa değeri 40 milyon olan yaklaşık 19 kilo altın ele geçirdi. Altınlara el konulurken TIR sürücüsü E.Ç., gözaltına alındı.

Ekipler sınır kapısında İ.T.'nin kullandığı TIR'da yaptığı aramada ise lüks araçlara ait 7 adet motor, kaporta ve yedek parça ele geçirildi. Sürücü İ.T., gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

25 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Havsa İlçesinde ve merkezde 4 ayrı adres ve 2 ayrı araçta yapılan aramalarda ise 387 adet gümrük kaçağı alkol, 25 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ile 6 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliye 'kaçakçılıkla mücadele' suçundan işlem yapıldı. Ekipler 19 kilo altınla beraber toplam 50 milyon lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirdi.