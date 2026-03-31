Edirne’de 2 motosiklet birbirine girdi: Kaza sonrası bıçaklı kavga! 1 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bostanpazarı Caddesi'nde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki motosiklet, E.E.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada, S.Ç.'nin motosikletindeki P.Ç. yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.E. belinden çıkardığı bıçakla S.Ç.'yi yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı P.Ç. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne, bıçaklanan S.Ç. ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.