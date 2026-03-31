Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 2 motosiklet birbirine girdi: Kaza sonrası bıçaklı kavga! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 31.03.2026 16:34

Edirne’de, iki motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada, sürücülerden E.E., diğer sürücü S.Ç.’yi bıçakla yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bostanpazarı Caddesi'nde meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki motosiklet, E.E.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada, S.Ç.'nin motosikletindeki P.Ç. yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, E.E. belinden çıkardığı bıçakla S.Ç.'yi yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı P.Ç. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne, bıçaklanan S.Ç. ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

E.E.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

