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Giriş Tarihi: 29.3.2025 00:39 Son Güncelleme: 29.3.2025 00:39

Edirne’de 22 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Edirne’de polis torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda 22 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ile birlikte 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ali Can ZERAY
Edirne’de 22 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NARKO) ekipleri sokaklarda uyuşturucu satan torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler adresleri önceden belirlenen ev ve iş yerlerine düzenledi operasyonlarda, 22 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. NARKO timi ekipleri bir başka operasyonda ise bir otomobilde 650 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli uyuşturucu satışı yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Edirne’de 22 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı
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