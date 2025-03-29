Edirne’de 22 bin adet sentetik hap ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı

Ekipler adresleri önceden belirlenen ev ve iş yerlerine düzenledi operasyonlarda, 22 bin 400 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. NARKO timi ekipleri bir başka operasyonda ise bir otomobilde 650 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli uyuşturucu satışı yapmak suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.