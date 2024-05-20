Edirne’de 800 kaçak göçmen yakalandı, 11 insan taciri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile birlikte denetimleri artırdı. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda sınırı yasadışı yollardan geçmek isteyen 800 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu, Suriye, Afganistan ve Iraklı kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Jandarma kaçak göçmenler ile birlikte 23 organizatör yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 23 organizatörden, 11'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'insan kaçakçılığı yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine kondu.