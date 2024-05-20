Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 800 kaçak göçmen yakalandı, 11 insan taciri tutuklandı
Giriş Tarihi: 20.5.2024 15:33 Son Güncelleme: 20.5.2024 15:54

Edirne'de 800 kaçak göçmen yakalandı, 11 insan taciri tutuklandı

Edirne’de jandarma ekipleri, kent genelinde ve sınır bölgeledin geçtiğimiz hafta yaptığı denetimlerde 800 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere göç müdürlüğüne teslim edilirken, kaçakların geçişlerini organize eden 11 insan taciri tutuklanarak cezaevine kondu.

Ali Can ZERAY
Edirne’de 800 kaçak göçmen yakalandı, 11 insan taciri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile birlikte denetimleri artırdı. Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda sınırı yasadışı yollardan geçmek isteyen 800 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu, Suriye, Afganistan ve Iraklı kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Jandarma kaçak göçmenler ile birlikte 23 organizatör yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 23 organizatörden, 11'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'insan kaçakçılığı yapmak suçundan' tutuklanarak cezaevine kondu.

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Edirne'de 800 kaçak göçmen yakalandı, 11 insan taciri tutuklandı
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