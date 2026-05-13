Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de akılalmaz olay! ‘Kadına şiddet’ ihbarına giden polis gördüklerine inanamadı: 3 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 13.05.2026 15:32

Edirne’de akılalmaz olay! ‘Kadına şiddet’ ihbarına giden polis gördüklerine inanamadı: 3 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi!

Edirne’de meydana gelen olayda polis ekipleri ‘kadına şiddet’ ihbarına gitti. Ekiplerin minibüste ve sürücüsünün evinde yaptığı aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan uyuşturucu hap ve kaçak ürün ele geçirildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Edirne’de akılalmaz olay! ‘Kadına şiddet’ ihbarına giden polis gördüklerine inanamadı: 3 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi!
  • ABONE OL

Olay, kentin Güney Çevre Yolu mevkisinde meydana geldi. 'Kadına şiddet' ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, C.A adlı erkek sürücü ile kadın yolcu G.Ç.'nin içinde olduğu 34 CGU 114 plakalı minibüsü durdurdu. G.Ç. bu sırada polise araçta uyuşturucu ve kaçak ürün bulunduğunu ihbar etti.

ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekiplerin araçta yaptığı aramada uyuşturucu hap ve uyarıcı madde bulundu. Polis daha sonra şüphe üzerine, sürücü C.A.'nın Abdurrahman Mahallesi Aydın Sokak'taki deposunda da arama yaptı.

30 BİN KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Depoda, piyasa değeri 3 milyon TL olan 30 bin kaçak ürün geçirildi. C.A. ve G.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EDİRNE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne’de akılalmaz olay! ‘Kadına şiddet’ ihbarına giden polis gördüklerine inanamadı: 3 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA