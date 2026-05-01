Edirne’de akran vahşeti: 15 yaşında ’kıskançlık’ krizi! 14 yaşındaki Gizem’i hayattan kopardı...

Menzilahir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında duygusal ilişki bulunduğu öne sürülen A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin tüfekle ateş ettiği iddia edildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayın şüphelisi A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör