Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de akran vahşeti: 15 yaşında 'kıskançlık' krizi! 14 yaşındaki Gizem'i hayattan kopardı...
Giriş Tarihi: 1.05.2026 15:17 Son Güncelleme: 1.05.2026 15:18

Edirne'de akran vahşeti: 15 yaşında 'kıskançlık' krizi! 14 yaşındaki Gizem'i hayattan kopardı...

Edirne’de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, 14 yaşındaki akranı A.Ç. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Zanlı A.Ç gözaltına alındı.

Ali Can ZERAY
Edirne’de akran vahşeti: 15 yaşında ’kıskançlık’ krizi! 14 yaşındaki Gizem’i hayattan kopardı...
  • ABONE OL

Menzilahir Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında duygusal ilişki bulunduğu öne sürülen A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin tüfekle ateş ettiği iddia edildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gizem Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayın şüphelisi A.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#EDİRNE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de akran vahşeti: 15 yaşında 'kıskançlık' krizi! 14 yaşındaki Gizem'i hayattan kopardı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA