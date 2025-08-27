Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de doğalgaz hattı patladı! 1 kilometrelik alanda hissedildi
Giriş Tarihi: 27.8.2025 23:15

Edirne Belediyesi ekiplerinin su arızasını gidermek için başlattığı çalışmalar sırasında doğalgaz hattında patlama yaşandı. Kazanın ardından çevreye yayılan yoğun gaz kokusu yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda hissedildi.

Edirne Merkez Cumhuriyet Mahallesi 20025. Sokak üzerinde su arızasına müdahale eden Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kazı çalışması sırasında doğalgaz boru hattına zarar verdi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Yeni yerleşim bölgesi olarak bilinen ve lüks konutların bulunduğu mahallede kepçe operatörünün doğalgaz boru hattını koparması üzerine yaşanan patlama ile vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen Gazdaş ekipleri, doğalgaz akışını kontrol altına alarak, muhtemel bir faciayı önledi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın ardından çevreye yayılan yoğun gaz kokusu yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda hissedildi. Doğalgazın çevresel faktörlerden dolayı tutuşmaması, bölgede büyük bir felaketin yaşanmasının önüne geçti.

