Edirne’de eğlence kabusa döndü

Kaza, Lozan Caddesi üzerinde, Tunca ve Meriç köprüleri arasında kurulu lunaparkta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, yüksek hızla dönen ve yolcuları ters pozisyona getiren oyuncak çalıştığı sırada bir anda büyük bir gürültü duyuldu. Kısa süre sonra Sedat Çoktaş'ın koltuktan savrularak yere düştüğü görüldü. O anlara tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, bazı kişiler sinir krizi geçirdi. Lunaparkta eğlence bir anda yerini çığlıklara ve korkuya bıraktı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Çoktaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen genç, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Çoktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

GÜVENLİK İHMALİ İDDİASI

Kazanın ardından polis ekipleri lunaparkta geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, "Sıfır yer çekimi" adlı oyuncağın teknik durumunu detaylı şekilde araştırdı. İlk bulgulara göre emniyet kemeri ve güvenlik kilit sistemlerinde olası bir arıza ya da ihmal ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca, lunaparkta düzenli bakım yapılıp yapılmadığı, işletmenin gerekli izinlere sahip olup olmadığı ve çalışanların eğitim durumu da mercek altına alındı.

İŞLETME SAHİBİ VE ÇALIŞANLAR İFADEDE

Soruşturma kapsamında lunapark sahibi ile birlikte 5 çalışan polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin ifadelerinde, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylar netleşmeye çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.