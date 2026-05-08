Edirne'de eşini ve çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani kocaya çifte müebbet istemi: "Naftalin bayıltır mı" diye aratmış...

Olay, 4 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Mahallesi 3043'üncü Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Muhasebecilik yapan Ömer Gökhan Alacı, çağrı merkezinde çalışan eşi Didem Örs Alacı ile maddi sorunlar nedeniyle tartışma yaşadı. Evde çıkan tartışmada Ömer Gökhan Alacı, önce eşini ardından da oğlu Doruk Kaan Alacı'yı boğdu. Ertesi sabah, Meliha Örs, kızı Didem'i akşam yemeğine davet etmek için telefonla aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra damadını arayan Örs, kızına ulaşamadığını belirterek, onunla konuşmak istediğini söyledi. Eşi ve çocuğunun uyuduğunu söyleyen Ömer Gökhan Alacı, telefonu kapattı. Kızlarına ulaşamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler girdikleri evde Didem Örs Alacı ile oğlu Doruk Kaan Alacı'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Bileklerinde bıçak kesikleriyle yaralı bulunan Ömer Gökhan Alacı ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alacı, tedavisinin ardından tutuklandı.