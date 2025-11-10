Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de esrarengiz ölüm: İş insanının cansız bedeni evinde bulundu!
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, iş insanında haber alamayan arkadaşları Uğur Selvi’nin evine gitti. Açık olan pencereden içeri giren arkadaşları Selvi’nin hareketsiz halde yattığını görürken, yapılan ihbar sonrası gelen ekipler iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Bademlik Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Uğur Selvi'den dünden bu yana haber alamayan arkadaşları evine gitti. Bodrum katta açık olan pencereden eve giren arkadaşları, Selvi'yi yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Uğur Selvi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan Selvi'nin cenazesi, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

