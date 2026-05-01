Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de evin girişindeki beton zemin çöktü: 1 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 1.05.2026 22:51

Edirne'de iki katli müstakil evin girişindeki beton zeminde çökme meydana geldi. Bu sırada zemin üzerinde bulunan bir kişi parçalanan betonların arasında kalarak yaralanırken, eve giriş yasaklandı.

DHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Arif Çekiç Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Binanın girişinde altında kömürlük bulunan beton zemin, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Bu sırada zemin üzerinde bulunan G.K., parçalanan betonların arasında kalarak yaralandı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan G.K., ambulans ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada evin ikinci katında bulunan ve rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği belirtilen S.O., itfaiye ekipleri tarafından araç merdiveni ile pencereden çıkarıldı. Güvenlik şeridi çekilen eve giriş, yasaklandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#EDİRNE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA