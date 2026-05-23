Edirne’de faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, Kaza Alpullu Caddesi'nde meydana geldi. Kadriye G.Ç, idaresindeki 34 SVL 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki otobüs durağına çarptı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kadriye G.Ç, ile araçta bulunan Ali D, ve Tansu B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.