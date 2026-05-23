Edirne’de faciaya ramak kala! Kontrolden çıkan otomobil otobüs durağına daldı: Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 23.05.2026 12:00

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak otobüs durağına daldı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 3 kişi yaralandı. İşte detaylar…

Edinilen bilgilere göre, Kaza Alpullu Caddesi'nde meydana geldi. Kadriye G.Ç, idaresindeki 34 SVL 41 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırım üzerindeki otobüs durağına çarptı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kadriye G.Ç, ile araçta bulunan Ali D, ve Tansu B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kazanın yaşandığı sırada kaldırımda ve otobüs durağında kimsenin bulunmaması ise faciayı yaşanmasını önledi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
