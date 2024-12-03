Edirne’de feci kaza! Araç köprüden düştü: 2 kişi yaralandı!

Takla atıp ters dönen otomobilde sürücü H.M. ile yanında bulunan Ü.M. (70) yaralandı. Otomobilden çıkan sürücü H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçta sıkışan Ü.M.'yi otomobilden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı...