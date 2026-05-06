Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de feci kaza! Tır yön tabelasına daldı: Motor beton bloğun altında kaldı!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 10:33

Edirne’de feci kaza! Tır yön tabelasına daldı: Motor beton bloğun altında kaldı!

Edirne’de meydana gelen korkunç kazada tır yön tabelasına ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın motor ve şanzıman kısmı yön tabelasının beton bloğun altına girerken, görüntü görenleri hayrete düşürdü. İşte detaylar…

AA Yaşam
Edirne’de feci kaza! Tır yön tabelasına daldı: Motor beton bloğun altında kaldı!
  • ABONE OL

Kaza, Edirne-İstanbul yolu üzerinde bulunan otogar bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 31 BA 165 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yön tabelasına çarptı.

BETON BLOK DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisiyle tırın motor kısmı tabelanın beton bloğunun altına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar hayrete düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle otogar bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açılacağı belirtildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EDİRNE #İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne’de feci kaza! Tır yön tabelasına daldı: Motor beton bloğun altında kaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA