Edirne’de feci kaza! Tır yön tabelasına daldı: Motor beton bloğun altında kaldı!

BETON BLOK DEVRİLDİ
Çarpmanın etkisiyle tırın motor kısmı tabelanın beton bloğunun altına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar hayrete düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle otogar bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü şekilde ulaşıma açılacağı belirtildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.