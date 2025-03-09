Edirne’de forklift arasında kalan işçi öldü

Edirne'de İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerinde arızalanan forklift servise gönderilmek için çekiciye yüklenmek istendi. Yükleme çalışmaları için arızalı forklift diğer forklift ile çekiciye yüklenmek istendi.

İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI, KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Arızalı Forklift diğer forklift ile çekiciye yüklenmek istendiği sırada iki araç arasında sıkışan işçi yaralandı. Kaza anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansındı. Kameralara yansıyan görüntülerde iki araç arasında bulunan işçi forkliftin ileriye doğru manevra yapması sonucu iki araç arasında kalarak sıkıştığı görülüyor. Yere düşen işçi haber verilmesi üzerine olay gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Talihsiz iççi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis forklift sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.