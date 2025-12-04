Edirne’de genç avukatın esrarengiz ölümü

Edirne'de genç Avukat Selda Özkan İlte, çalıştığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın 2'nci katından bugün öğlen saatlerinde düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

Genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çalıştığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından savcılık Selda Özkan İlte'nin ölümünü şüpheli buldu. İlte'nin nasıl öldüğü hakkında bir açıklama yapılmadı. Polis ekipleri, genç kadının esrarengiz ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan genç kadının ölümünün ardından, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden açıklama yapıldı. Rektörlükten yapılan açıklamada: "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığında 19 Mart 2024 tarihinden itibaren büro personeli olarak görev yapmakta olan 1990 doğumlu değerli çalışma arkadaşımız Selda Özkan İlte, bugün mesai saatleri içerisinde meydana gelen yüksekten düşme sonucunda ağır şekilde yaralanmış; düşmeye bağlı olarak gelişen travma sonucunda tüm acil müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Yaşanan bu acı kayıp hepimizi derinden sarsmıştır. Kederli ailesine, sevenlerine ve Üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kurumumuz, olayla ilgili gerekli incelemelerin adli makamlar tarafından yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.