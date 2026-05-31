Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu! Vatandaşlar karton ve poşetle korunmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 31.05.2026 21:12

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu! Vatandaşlar karton ve poşetle korunmaya çalıştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, karton ve poşetle korunmaya çalıştı.

İHA
Edirne’de gök gürültülü sağanak etkili oldu! Vatandaşlar karton ve poşetle korunmaya çalıştı
  • ABONE OL

Edirne'de yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs durakları ve iş yerlerinin girişlerinde bekleyerek yağışın etkisini azaltmasını bekledi.

KARTON VE POŞETLE KORUNMAYA ÇALIŞTI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için iş yerleri önlerinde tente altında beklerken, bazıları da karton ve poşetle korunmaya çalıştı.

Kentte zaman zaman gök gürültüsünün de eşlik ettiği yağış sırasında sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı havanın hafta boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE #METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oldu! Vatandaşlar karton ve poşetle korunmaya çalıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA