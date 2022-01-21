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Giriş Tarihi: 21.1.2022 13:26

Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

AA
Edirne’de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Edirne'de gümrük kaçakçılığına ilişkin soruşturma kapsamında gümrük çalışanlarının da aralarında olduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Edirne, İstanbul ve Şırnak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Habur ve İpsala sınır kapılarıyla Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde görevli çalışanların da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.G, S.A. ve S.Ş, savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen F.K, E.Y. ve E.K. yurt dışı yasağı tedbiriyle, Y.M, B.G, C.G, A.T. ve C.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne'de gümrük kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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