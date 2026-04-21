Edirne’de kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının ihbar edilmesinin ardından başta İpsala olmak üzere çevre ilçe ve illerden çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği ve koordineli çalışma sonucu alevlerin büyümesinin önüne geçildiği belirtildi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Açıklamada, yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı ifade edilirken, fabrikada maddi hasar oluştuğu bildirildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Müdahalede görev alan tüm ekiplere teşekkür eden İpsala Kaymakamlığı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.