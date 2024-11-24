Edirne’de korkunç zincirleme kaza: Kazaya sebep olan sürücü kayıplara karıştı!

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan U.A. kontrolündeki otomobile karşı yönden hızla gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç sağa doğru savrularak park halindeki kamyonete yandan çarptı. Kazaya karışan aracın sürücü ise hızla olay yerinden kaçtı. Kaza yapan otomobili gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.