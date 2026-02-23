Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de Meriç ve Tunca’da taşkın tehlikesi sürüyor: Hayvanlar ekipler tarafından kurtarıldı
Giriş Tarihi: 23.02.2026 16:43

Edirne’de etkili yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi yükseldi. Taşkın suları nedeniyle mahsur kalan hayvanlar ekiplerin müdahalesiyle güvenli alanlara taşındı.

Ali Can ZERAY
Edirne'de etkili olan yağışların ardından Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nde yaşanan taşkınlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Su seviyelerinin yükselmesiyle birlikte özellikle Karaağaç Mahallesi ile Bosnaköy bölgesinde risk arttı. Taşkın suları nedeniyle mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, köpekler ve kanatlılar, ekiplerin zamanında müdahalesiyle güvenli alanlara taşındı. Zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bölgede taşkın riskinin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dere yatakları ve su baskını ihtimali bulunan alanlara girilmemesi istendi.

