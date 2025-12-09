Edirne’de motosiklet sürücüsü otomobile çarptı: Alkollü olduğu öğrenildi!

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü M.E.G.'nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, hakkında idari para cezası uygulandı.