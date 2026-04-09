Edirne’de nefes kesen operasyon! 300 milyon TL değerinde yasa dışı bahis çetesi deşifre edildi! 16 şüpheli adliyede

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon çerçevesinde, yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda dev bir yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.
Yapılan titiz incelemelerde, söz konusu ağın 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip olduğu belirlendi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde; Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.