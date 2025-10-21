Edirne’de öğrencisini ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı: O kadın hakkında karar çıktı! ’Çocuğum travma geçirdi’

'ÇOCUĞUM TRAVMA GEÇİRDİ'

Baba Y.E, yaşadıkları olayın çok üzücü olduğunu ve ailecek etkilendiklerini söyledi.Çocuğunun 10 gün önce başladığı kreşte bu olayı yaşamasının daha acı olduğunu belirten Y.E, "Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık.