Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de otomobil su kanalına uçtu: Köprüden geçenler farketti! 1 ölü
Giriş Tarihi: 1.01.2026 15:47

Edirne'de otomobil su kanalına uçtu: Köprüden geçenler farketti! 1 ölü

Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil su kanalına uçtu. Otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Hüseyin Karabaş, hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Edirne’de otomobil su kanalına uçtu: Köprüden geçenler farketti! 1 ölü
  • ABONE OL

Acı kaza, ilçeye bağlı Orhaniye köyünde meydana geldi. Tali yolu kullanarak Orhaniye köyünden Yapıldak köyü yönüne giden Hüseyin Karabaş'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, su kanalına uçtu.

KÖPRÜDEN GEÇENLER FARKETTİ

Öğle saatlerinde köprüden geçenler otomobili fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Karabaş su kanalından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hüseyin Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabaş'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KANALDA ARAMA YAPILDI

Öte yandan, Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, otomobilde başka kişilerin olabileceği ihtimaline karşı su kanalında arama yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de otomobil su kanalına uçtu: Köprüden geçenler farketti! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz