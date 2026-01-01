Edirne’de otomobil su kanalına uçtu: Köprüden geçenler farketti! 1 ölü

KÖPRÜDEN GEÇENLER FARKETTİ

Öğle saatlerinde köprüden geçenler otomobili fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından Karabaş su kanalından çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hüseyin Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabaş'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.