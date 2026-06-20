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Giriş Tarihi: 20.06.2026 03:06

Edirne'de otomobil tıra arkadan çarptı! Bir kişi hayatını kaybetti

Edirne'de otoyolda bekleyen tıra, otomobil çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
Edirne’de otomobil tıra arkadan çarptı! Bir kişi hayatını kaybetti
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Edirne'de E.K'nin kullandığı 35 HCK 443 plakalı otomobil, Edirne Havsa otoyolu Karayolları Denetim İstasyonu yakınlarında yolun kenarında bekleyen M.Y'nin sürücülüğünü yaptığı 22 ADA 190 plakalı tıra arkadan çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü E.K, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

E.K. burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE

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Edirne'de otomobil tıra arkadan çarptı! Bir kişi hayatını kaybetti
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