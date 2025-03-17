Edirne’de sağanak etkili oldu, caddeler göle döndü

Kentte altyapı yetersiz olunca su biriken yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Saraçlar Caddesinde ise çöken ve onarılmayan vadelerde lokal su birikintileri oluştu. Biriken sular vatandaşa zor anlar yaşattı.

Bir iş merkezine gelenler biriken yağmur sularından dolayı karşıya geçemedi. Belediyenin alt yapıda yetersiz kaldığına isyan eden vatandaşı esnaf aldığı önlemlerle kurtardı. Edirneli vatandaşlar her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını ifade ederek bir an önce altyapıda önlem alınmasını dile getirdiler