Edirne’de sır olay: Tümer Kalınbacak otomobilinde ölü bulundu

Bosnaköy'ün NATO Köprüsü yakınlarında bir kişinin otomobilde hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Tümer Kalınbacak'ın öldüğü belirlendi. Abdurraman Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen Kalınbacak'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Tümer Kalınbacak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kalınbacak'ın dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gittiği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.