Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de sır olay: Tümer Kalınbacak otomobilinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 11.9.2025 16:19

Edirne'de 24 yaşındaki Tümer Kalınbacak, otomobilinde ölü bulundu. Kalınbacak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

DHA
Bosnaköy'ün NATO Köprüsü yakınlarında bir kişinin otomobilde hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Tümer Kalınbacak'ın öldüğü belirlendi. Abdurraman Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen Kalınbacak'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan Tümer Kalınbacak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Kalınbacak'ın dün gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gittiği belirtilirken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

