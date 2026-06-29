Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de trafik kazası: Otomobil dere yatağına devrildi! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 17:58

Edirne'de trafik kazası: Otomobil dere yatağına devrildi! 2 yaralı

Edirne'de dere yatağına devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
Edirne’de trafik kazası: Otomobil dere yatağına devrildi! 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Recebiye Dağlar'ın kontrolünü yitirdiği 39 DS 019 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada, otomobilden sıkışan sürücü Recebiye Dağlar ile yanındaki Lütfiye Avlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, sedye ile yola taşındı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#EDİRNE #FATİH MAHALLESİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne'de trafik kazası: Otomobil dere yatağına devrildi! 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA