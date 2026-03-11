Edirne’de vicdan sızlatan olay: Yerde can çekişirken bakıp geçtiler!

'MÜDAHALE EDEBİLECEĞİMİZ BİR DURUM YOK'

Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.