Edirne’de yağ fabrikasında patlama; 1 yaralı

Tayakadın köyünde, özel bir şirkete ait yağ fabrikasında saat 12.30 sıralarında patlama meydana geldi. Fabrikanın sıkıştırma kazanında bulunan hekzan gazının patlaması sonucu yangın çıktı, 1 işçi yaralandı. İhbarla tesise jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.