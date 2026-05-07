Edirne’de yakalanan cinayet zanlısı Şanlıurfa’ya getirildi

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 30 yaşındaki Abdullah Kürşat Yıldırım, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yıldırım için çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Kürşat Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının şüphelisinin Cuma B. olduğunu tespit etti. Şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda zanlının Edirne'de saklandığı adresi belirledi. Cinayet Büro Amirliği ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda saklandığı evde yakalanan Cuma B., gözaltına alındı.

Edirne'deki işlemlerinin ardından Şanlıurfa'ya getirilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cuma B., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdullah Kürşat Yıldırım cinayetiyle ilgili tutuklu sayısının 3'e yükseldiği öğrenildi.