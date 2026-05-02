Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de 'yol verme' kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 2.05.2026 15:27

Edirne'de 'yol verme' kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı

Edirne'de 'yol verme' meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı; 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Edirne’de ’yol verme’ kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı
Olay, öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; yaya olan iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga genişledi. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

Edirne'de 'yol verme' kavgası! 3 yaralı, 8 gözaltı
