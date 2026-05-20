Haberler Yaşam Haberleri Edirne’de yüklü hafriyat kamyonu damperini kaldırınca devrildi
Giriş Tarihi: 20.05.2026 22:47 Son Güncelleme: 20.05.2026 22:57

Edirne'de hafriyat çalışmaları sırasında kum boşaltan bir kamyon, damperini kaldırdığı esnada yan yattı. Kısa süreli paniğe sebep olan kaza, maddi hasarla atlatıldı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi'nde hafriyat sahasında çalışan 06 CTV 240 plakalı kamyonun sürücüsü, damperden kumu boşalttığı sırada araç bir anda yana doğru devrildi. Sürücü, kazanın teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ifade etti.

Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yan yatan kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Devrilen kamyon, iş makineleri yardımıyla doğrultuldu. Kazada maddi hasar meydana geldi.

