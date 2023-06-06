Edirne’deki Bayır Deresi’nde rezalet görüntü! Kirlilikten yeşile büründü





Hatta akmıyor da yani. Lağım orada pıhtılaşmış kalmış. Artık daha ne anlatalım? Burnunuzun dibinde bir lağım var. Sinek yatağı, pislik yatağı, mikrop yatağı. Yani sağlığımızı bozacak bir ortam. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Mahallemiz insanın yaşayabileceği bir halde olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ESKİDEN KİRLİLİK YOKTU, GÜZELDİ'



Uzun yıllar mahallede oturan Hüseyin Ciga (89) ise "Buraları çok önceden tarlalıktı. Yukarıdan bu kanalı yaptılar ve aşağı çektiler. Fakat bu sazlık, içerisindeki pislik, buradaki komşuyu rahatsız ediyor. Kanalın diğer ucu kapalı olduğu için akmıyor. Eskiden akıp gidiyordu, güzeldi, kirlilik yoktu. O zamanlar balık da tutardık. Şimdi pislendi artık yanına bile gidemezsin" dedi.