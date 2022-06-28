Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Edirnekapı Metrobüs Durağı, 8 Eylül 2008'de hizmete giren metrobüs duraklarından bir tanesidir. Metrobüs durakları arasında popüler olan ve genellikle yoğun insan trafiği olan bir duraktır. Edirnekapı Metrobüs Durağından T4 Şehitlik Tramvay İstasyonu'na yaklaşık 150 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Edirnekapı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bilmeniz gerekenleri hazırladık. Edirnekapı Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Detaylı anlatalım.
Edirnekapı Metrobüs Durağı, Eyüpsultan'ın Defterdar Mahallesi ve Topçular Mahallesi arasında Edirnekapı Köprüsü'nün altında yer almaktadır. Bu durağa gidebilmek için İETT Şehitlik otobüs durağına gitmelisiniz. Buradan Edirne Şehitler Mezarlığı içerisinden metrobüse doğru yürümelisiniz. Daha sonra merdivenlerden aşağı doğru inerek metrobüs hattına geçiş yapabilirsiniz.
Metro: M1A, M1B
Tramvay: T4
Minibüs / Dolmuş: B-37
Edirnekapı Metrobüs Durağından indikten sonra M1A, M1B metro hattına aktarma yapabilirsiniz. Bunun için Şehitlik durağından geçen otobüs ve minibüslere binerek Topkapı – Ulubatlı M1A metro istasyonuna ulaşabilirsiniz.