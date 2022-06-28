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Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:37 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:37

Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul'un en tanınan semtlerinden birisi olan Edirnekapı, Eyüpsultan ve Fatih İlçeleri sınırlarında yer almaktadır. İstanbul'un sur kapılarından birini oluşturduğu için tarihi bir yere sahiptir. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın isteğiyle Mimar Sinan tarafından yapılan Mihrimah Sultan Camii burada yer almaktadır. Edirnekapı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Edirnekapı’ya gitmek isteyenler için yol tarifi hazırladık. Edirnekapı Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? İşte tüm ayrıntılar…

Edirnekapı Metrobüs Durağı, 8 Eylül 2008'de hizmete giren metrobüs duraklarından bir tanesidir. Metrobüs durakları arasında popüler olan ve genellikle yoğun insan trafiği olan bir duraktır. Edirnekapı Metrobüs Durağından T4 Şehitlik Tramvay İstasyonu'na yaklaşık 150 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Edirnekapı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bilmeniz gerekenleri hazırladık. Edirnekapı Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Detaylı anlatalım.

Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede?

Edirnekapı Metrobüs Durağı, Eyüpsultan'ın Defterdar Mahallesi ve Topçular Mahallesi arasında Edirnekapı Köprüsü'nün altında yer almaktadır. Bu durağa gidebilmek için İETT Şehitlik otobüs durağına gitmelisiniz. Buradan Edirne Şehitler Mezarlığı içerisinden metrobüse doğru yürümelisiniz. Daha sonra merdivenlerden aşağı doğru inerek metrobüs hattına geçiş yapabilirsiniz.

Edirnekapı Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

  • 36A Cebeci Peronlar
  • 36KE Eminönü
  • 36M Mecidiyeköy Avm
  • 36V Çimen Cami
  • 37A Alibeyköy Metro
  • 37E Çırçır Metro / Sondurak Yönü
  • 37Y Çırçır Metro / Sondurak Yönü
  • 38 Sultangazi Peronlar
  • 38B Vezneciler
  • 38E Eminönü
  • 38Z Zübeyde Hanım Mahallesi
  • 39 Akşemsettin Mahallesi
  • 39A Vezneciler
  • 39B Vezneciler
  • 39D Yeşilpınar
  • 39K Yenikapı Etkinlik Alanı
  • 39Y Yeşilpınar
  • 39Ç Aksaray / Beyazıt Yönü
  • 48A Kazlıçeşme Marmaray
  • 50K Kazlıçeşme Marmaray

Metro: M1A, M1B

Tramvay: T4

Minibüs / Dolmuş: B-37

Edirnekapı Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Edirnekapı Metrobüs Durağından indikten sonra M1A, M1B metro hattına aktarma yapabilirsiniz. Bunun için Şehitlik durağından geçen otobüs ve minibüslere binerek Topkapı – Ulubatlı M1A metro istasyonuna ulaşabilirsiniz.

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Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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