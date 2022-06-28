Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Edirnekapı Metrobüs Durağı, 8 Eylül 2008'de hizmete giren metrobüs duraklarından bir tanesidir. Metrobüs durakları arasında popüler olan ve genellikle yoğun insan trafiği olan bir duraktır. Edirnekapı Metrobüs Durağından T4 Şehitlik Tramvay İstasyonu'na yaklaşık 150 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Edirnekapı Metrobüs Durağı nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir? Bilmeniz gerekenleri hazırladık. Edirnekapı Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Detaylı anlatalım.

Edirnekapı Metrobüs Durağı Nerede?

Edirnekapı Metrobüs Durağı, Eyüpsultan'ın Defterdar Mahallesi ve Topçular Mahallesi arasında Edirnekapı Köprüsü'nün altında yer almaktadır. Bu durağa gidebilmek için İETT Şehitlik otobüs durağına gitmelisiniz. Buradan Edirne Şehitler Mezarlığı içerisinden metrobüse doğru yürümelisiniz. Daha sonra merdivenlerden aşağı doğru inerek metrobüs hattına geçiş yapabilirsiniz.

Edirnekapı Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

36A Cebeci Peronlar

36KE Eminönü

36M Mecidiyeköy Avm

36V Çimen Cami

37A Alibeyköy Metro

37E Çırçır Metro / Sondurak Yönü

37Y Çırçır Metro / Sondurak Yönü

38 Sultangazi Peronlar

38B Vezneciler

38E Eminönü

38Z Zübeyde Hanım Mahallesi

39 Akşemsettin Mahallesi

39A Vezneciler

39B Vezneciler

39D Yeşilpınar

39K Yenikapı Etkinlik Alanı

39Y Yeşilpınar

39Ç Aksaray / Beyazıt Yönü

48A Kazlıçeşme Marmaray

50K Kazlıçeşme Marmaray

Metro: M1A, M1B

Tramvay: T4

Minibüs / Dolmuş: B-37

Edirnekapı Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Edirnekapı Metrobüs Durağından indikten sonra M1A, M1B metro hattına aktarma yapabilirsiniz. Bunun için Şehitlik durağından geçen otobüs ve minibüslere binerek Topkapı – Ulubatlı M1A metro istasyonuna ulaşabilirsiniz.