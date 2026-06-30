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Giriş Tarihi: 30.06.2026

Edirne’ye Kırkpınar akını

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Edirne’ye Kırkpınar akını
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Edirne'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan 665'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı. 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival, seremoniler, konserler, kültürel etkinlikler ve kortej yürüyüşleriyle başladı. Büyük yağlı güreş müsabakaları ise 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde görev yapan 20 davul, 20 zurna ve 1 şeften oluşan 41 kişilik ekip, geleneksel kıyafetleriyle güreş havaları çalarak vatandaşları etkinliklere davet ediyor. Ekip şefi Fahrettin Zurnacı, 12 yaşından bu yana bu geleneği sürdürdüğünü belirtti. Büyük organizasyon kent turizmini de hareketlendirdi. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, kentteki otellerde doluluk oranının yüzde 80 seviyesine ulaştığını, özellikle cuma ve cumartesi günleri daha yoğun katılım beklendiğini söyledi.

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Edirne’ye Kırkpınar akını
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