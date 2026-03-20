Edremit’te köpek katliamı

Balikesir'in Edremit ilçesinde, belediyeye ait Eminkuyu vahşi depolama ve çöp alanında, bir kısmı çuvallara doldurularak atılmış 40 köpeğin ölüsü bulundu. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin kulaklarında Edremit Belediyesi'nin küpeleri ile çevrelerinde de çok sayıda ameliyat eldiveni bulundu. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Arzu Ölmez, "Burası Edremit Belediyesi'nin eski besleme alanı. Alt kısımda da belediyeye ait kademe birimi bulunuyor. Köpeklerin yanlarında ameliyat eldivenleri var. Bunu kim yapabilir?" diyerek tepki gösterdi. Polis, kameraları incelemeye aldı.