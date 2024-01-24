EDT EDP Farkı Nedir? Parfümde EDT Mi Daha İyi EDP Mi?

Birbirleriyle sıklıkla karıştırılan EDT ve EDP parfümler, genel özellikleri ile aşağı yukarı benzerdirler. Biri, daha hafif parfümlerden hoşlananlara hitap ederken diğeri ise yoğunluğa önem verenlere yöneliktir. Esans yoğunluğuna bakmak, parfümün kalıcılığı hakkında fikir edinmeyi sağlar. Çünkü, EDT veya EDP'lerde bu oranlar oldukça farklı olabilir. Bunun için EDT EDP farkı nedir, parfümde EDT mi daha iyi EDP mi araştırmak gerekir.

EDT EDP Farkı Nedir?

Eau de Parfume veya kısaca EDP, Fransızca bir terimdir ve anlamı ise "parfüm suyu"dur. Alkol, su ve yağ gibi maddelerin karışımından oluşan parfümlerin kalıcılığını belirleyen temel etken ise, bunların oranlarıdır. Parfüm yapımında, çiçek ile meyve özü, tohum ve deriden elde edilen uçucu yağlar ile ağaç kabukları, yaprakları, kökleri ve reçineleri kullanılır. Koku veren esas maddeler bunlardır, ancak yoğunluğu ayarlamak için su ve alkolden yararlanılır. Kokuların konsantrasyonunu dengelemek açısından bu nokta önemlidir. EDP'lerde esans oranı, %30'a kadar ulaşabildiği için oldukça yoğun ve kalıcıdırlar. Uygulandıktan 5-6 saat sonra bile hem tende hem de giysilerde kalabilirler. Bundan dolayı, yoğun ve aromatik parfümleri sevenlerin tercihi olabilirler. EDT'ler (Eau de Toilette) ise tam tersine yoğunluğu daha az olan kokulardır. Bu parfümlerin esans oranı %4 ile %10 arasında değişir. Bu nedenle, EDP'lere göre çok daha hafif ve uçucudurlar.

En İyi Parfüm EDP mi EDT mi?

Parfüm alırken EDT mi yoksa EDP mi alacağına karar veremeyenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunur. Eğer istenilen daha hafif yoğunluktaki kokular ise tercih EDT'lerden yana olmalıdır. Bu parfümlerin birçoğu, %5 ile %15 oranında kullanılan uçucu yağlardan yapılır. Hafif ve az kalıcı olduklarından dolayı yaz ayları için mükemmeldirler. Tende yaklaşık olarak 2-4 saat arasında kalabilirler. EDP'ler ise yoğun aromaları ve kalıcılığı sevenlere yönelik parfümlerdir. Alkol ve su oranları, EDT'lere göre çok daha düşüktür ve 5 saate kadar dayanabilirler. EDP'ler, yoğunlukları nedeniyle daha çok kış aylarında ve özel günlerde tercih edilirler.