EEG, non-invaziv bir testtir ve herhangi bir ağrıya sebebiyet vermeden yapılabilir. İşlem sırasında hasta, rahatça oturur, uzanır ve elektrotlar yerleştirildikten sonra beyin dalgaları kaydedilir. Bu süre zarfında hastadan uyuması istenebilir. Çünkü beyin aktiviteleri bu durumlarda farklılık gösterebilir. EEG sonucu hemen çıkar mı, özelde ve devlet hastanesinde EEG sonucu aynı gün çıkıyor mu ise hastalar tarafından yanıtı aranan sorulardır.
EEG sonucunun ne kadar sürede çıkacağı, testi yapan sağlık kuruluşuna ve kullanılan ekipmana bağlı olarak değişebilir. Sonuçların hazır olma süreleri, özel veya devlet hastanesi olup olmadığına bağlı olarak değişir.
Özel hastaneler, daha hızlı sonuç verme eğilimindedir. Bazı durumlarda, EEG sonuçları aynı gün içinde hazır olabilir.
Ancak, bazı özel hastanelerde sonuçların çıkması birkaç gün sürebilir, çünkü sonuçların uzman bir nörolog veya nörofizyolog tarafından incelenmesi gereklidir.
Devlet hastanelerinde sonuçların çıkması genellikle birkaç günü bulabilir. Devlet hastanelerinde yoğunluk ve uzmanların mevcudiyeti bu süreyi etkileyebilir.
Acil durumlarda, sonuçların daha hızlı çıkarılması sağlanabilir.
Elektroensefalogram (EEG) testi, beyin dalgalarını ölçmek ve elde edilen verileri kaydetmek için kullanılan bir tanı aracıdır. Beyindeki elektriksel hareketliliği gözlemlemek, çeşitli nörolojik durumları ve bozuklukları teşhis etmek için kullanılır. EEG testi, uyku apnesi, narkolepsi ve diğer uyku bozukluklarını teşhis etmek için uyku sırasında beyin aktivitesini izler. Beyin travması, tümörler, inme, ensefalit (beyin iltihabı) gibi durumları değerlendirmek için kullanılır. Komadaki hastaların beyin aktivitesini izlemeye ve beyin ölümü tanısını doğrulamaya yarar. Demans, Alzheimer hastalığı, şizofreni ve diğer nörolojik veya psikiyatrik durumların teşhisinde yardımcı olabilir.
EEG (Elektroensefalogram) testi, beynin elektriksel aktivitelerini ölçen bir tanı yöntemidir. EEG testinin nasıl yapıldığı ve ne kadar sürdüğü hakkında detaylı bilgiler ise aşağıda belirtildiği gibidir.
Test öncesinde hasta rahat olmalıdır. Özellikle uykusuzluk veya aşırı yorgunluk gibi durumlar test sonuçlarını etkileyebilir, bu nedenle doktorun önerilerine uyulmalıdır.
Kafa derisinde elektrotların doğru bir şekilde çalışabilmesi için saçlar temizlenir ve kafa derisi hafifçe temizlenir.
Kafa derisine, jel veya kremle desteklenen elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlar, beyin dalgalarını algılar ve kaydeder. Elektrotlar, kafa derisindeki belirli noktalara yerleştirilir ve bu noktalar beynin farklı bölgelerindeki aktiviteleri izler.
Test sırasında hasta rahat bir pozisyonda oturur veya uzanır. EEG cihazı beyin aktivitelerini kaydeder.
Bu sırada hasta çeşitli görevler yapabilir, örneğin gözlerini açıp kapatmak, derin nefes almak veya belirli bir süre uyumak gibi. Bu görevler beyin aktivitelerindeki değişiklikleri gözlemlemeye yardımcı olabilir.
Test tamamlandığında elektrotlar dikkatlice çıkarılır. Beyin dalgaları grafikler şeklinde bir bilgisayara kaydedilir.
Elektrotların yerleştirilmesi süreci, ortalama olarak 10-15 dakikadır. EEG testi, 20 ila 40 dakikada yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda, özellikle uyku EEG'si veya uzun süreli izleme yapılması gerekiyorsa bu süre uzayabilir.