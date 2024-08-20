EEG, non-invaziv bir testtir ve herhangi bir ağrıya sebebiyet vermeden yapılabilir. İşlem sırasında hasta, rahatça oturur, uzanır ve elektrotlar yerleştirildikten sonra beyin dalgaları kaydedilir. Bu süre zarfında hastadan uyuması istenebilir. Çünkü beyin aktiviteleri bu durumlarda farklılık gösterebilir. EEG sonucu hemen çıkar mı, özelde ve devlet hastanesinde EEG sonucu aynı gün çıkıyor mu ise hastalar tarafından yanıtı aranan sorulardır.

EEG Sonucu Hemen Çıkar mı?

EEG sonucunun ne kadar sürede çıkacağı, testi yapan sağlık kuruluşuna ve kullanılan ekipmana bağlı olarak değişebilir. Sonuçların hazır olma süreleri, özel veya devlet hastanesi olup olmadığına bağlı olarak değişir.

Özel hastaneler, daha hızlı sonuç verme eğilimindedir. Bazı durumlarda, EEG sonuçları aynı gün içinde hazır olabilir.

Ancak, bazı özel hastanelerde sonuçların çıkması birkaç gün sürebilir, çünkü sonuçların uzman bir nörolog veya nörofizyolog tarafından incelenmesi gereklidir.

Devlet hastanelerinde sonuçların çıkması genellikle birkaç günü bulabilir. Devlet hastanelerinde yoğunluk ve uzmanların mevcudiyeti bu süreyi etkileyebilir.

Acil durumlarda, sonuçların daha hızlı çıkarılması sağlanabilir.

EEG Nedir ve Ne İşe Yarar?

Elektroensefalogram (EEG) testi, beyin dalgalarını ölçmek ve elde edilen verileri kaydetmek için kullanılan bir tanı aracıdır. Beyindeki elektriksel hareketliliği gözlemlemek, çeşitli nörolojik durumları ve bozuklukları teşhis etmek için kullanılır. EEG testi, uyku apnesi, narkolepsi ve diğer uyku bozukluklarını teşhis etmek için uyku sırasında beyin aktivitesini izler. Beyin travması, tümörler, inme, ensefalit (beyin iltihabı) gibi durumları değerlendirmek için kullanılır. Komadaki hastaların beyin aktivitesini izlemeye ve beyin ölümü tanısını doğrulamaya yarar. Demans, Alzheimer hastalığı, şizofreni ve diğer nörolojik veya psikiyatrik durumların teşhisinde yardımcı olabilir.

EEG Testi Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Sürer?

EEG (Elektroensefalogram) testi, beynin elektriksel aktivitelerini ölçen bir tanı yöntemidir. EEG testinin nasıl yapıldığı ve ne kadar sürdüğü hakkında detaylı bilgiler ise aşağıda belirtildiği gibidir.