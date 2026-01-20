Efe’den geriye patenleri kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşları ile birlikte paten sürmeye giden Efe Mevlüt Çalışkan (15) dün sabah bir zeytinlikte ölü bulundu. Talihsiz çocuğun vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmazken kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor. 3 arkadaşıyla paten sürerken dengesini kaybettiği iddia edilen Çalışkan yere düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen Çalışkan'ı, olay yerine gelen arkadaşları teşhis etti. Talihsiz çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi.Cenazeyi teslim alan baba ve anne, gözyaşlarını tutamadı. Efe'den geriye kalan patenleri ise babasının arkadaşı taşıdı. Ailesinin, önceki akşamdan beri haber alamadığı Çalışkan için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Acılı annenin, "Efe kalk evimize gidelim" ağıtları yürekleri sızlattı. Efe'nin vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmazken kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendiriliyor.