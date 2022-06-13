Efes Antik Kenti Giriş Ücreti - İzmir Efes Antik Kenti Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

İzmir'de yer alan Efes Antik Kenti, tarih öncesinden itibaren her dönemde kesintisiz olarak yerleşim yapılan bir merkezdir. Özellikle bilim, kültür ve sanatta önemli rol oynayan Efes dünya metropollerinden bir tanesidir. Ülkemizde yer alan bu önemli antik kenti ziyaret etmek için internette araştıran bireylerin merak ettiği en önemli konu "Efes Antik Kenti giriş ücreti 2022" olarak karşımıza çıkar. Ayrıca İzmir Efes Antik Kenti'nin kimlere ücretsiz olduğu da merak konusudur.

Efes Antik Kenti Giriş Ücreti

Milattan önce 6000'li yıllarda kurulmuş olan Efes Antik Kenti, pek çok yerli ve yabancı turistin ülkemizde ziyaret ettiği önemli bir ören yeridir.

2022 yılında

Efes Antik Kenti örenyeri giriş ücreti 150 TL'dir.

Efes Yamaç Evler giriş ücreti 65 TL'dir.

Efes Antik Kenti'ne sahip olmuş olduğunuz müzekart ile giriş yapılabilir.

Efes Antik Kentine özel aracınız ile gittiyseniz arabanın park edilebileceği ücretli bir otopark da çevrede yer almaktadır.

İzmir Efes Antik Kenti Kimlere Ücretsiz?

İzmir'de bulunan Efes Antik Kentine giriş yapmak isteyen bireyler belirli bir ücret karşılığında buraya girmektedirler. Ancak Efes Antik Kenti bazı kişiler için ücretsizdir. Efes Antik Kenti;